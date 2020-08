Von: Björn Jahner | 24.08.20

Privaten Haushalten mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach bietet die MEA an, ihnen ihren Stromüberschuss abzukaufen. Foto: The Nation

BANGKOK/NONTHABURI/SAMUT PRAKAN: Um Hausbesitzern mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach zu ermöglichen, Einnahmen zu erzielen, bietet ihnen die Metropolitan Electricity Authority (MEA) an, ihnen ihren selbst erzeugten Strom abzukaufen, der nach ihrem persönlichen Verbrauch übrigbleibt.

Laut MEA gilt die Kampagne ausschließlich für MEA-Kunden mit Wohnsitz in den Gebieten Bangkok, Nonthaburi und Samut Prakan. Im Rahmen eines 10-Jahres-Vertrags bietet der Netzstrombetreiber Privathaushalten an, ihren Überschuss an selbsterzeugten Solarstrom zu einem Preis von 1,68 Baht pro Einheit abzukaufen, bei einer Kapazitätsgrenze von 30 Megawatt. Interessierte können sich bis Dezember dieses Jahres für die Teilnahme online registrieren. Weitere Auskünfte zu der Kampagne erteilt das MEA-Callcenter unter der Kurzwahl 1130.