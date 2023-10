Überreste von illegal gefälltem Robin-Hood-Baum werden beseitigt

Von: Redaktion (dpa) | 12.10.23

HEXHAM: Vor zwei Wochen wurde in Nordengland ein als Robin-Hood-Baum bekannter Berg-Ahorn illegal gefällt. Nun haben Arbeiter damit begonnen, die Überreste des mächtigen Baums abzutransportieren. Mit Kettensägen schnitten sie den tonnenschweren Stamm am Donnerstag in verladbare Teile, auch ein Kran war an der Stelle am Hadrianswall im Einsatz. Der zuständige Manager der Naturschutzorganisation National Trust, Andrew Poad, sagte, er fühle sich an «eine Beisetzung oder Totenwache» erinnert.

Die illegale Abholzung des Baums, der im Hollywood-Film «Robin Hood - König der Diebe» (1991) mit Kevin Costner und Morgan Freeman zu sehen ist und dadurch weltbekannt wurde, hatte in Großbritannien für Trauer und Entsetzen gesorgt. Die Polizei ermittelt gegen einen 16-Jährigen und einen Mann zwischen 60 und 70 Jahren.

«Wir, die hier arbeiten, haben das Gefühl, ein Familienmitglied verloren zu haben», sagte Poad. «Er hatte seine Hollywood-Karriere in den 1990er Jahren, aber mit dem Aufkommen der sozialen Medien hat er wirklich ein Eigenleben entwickelt.» Der Baum in einer markanten Senke war ein beliebtes Fotomotiv von Einheimischen wie Touristen.

Der Stumpf des Baums bleibe stehen und werde neue Triebe hervorbringen, sagte Poad. Es wurden Samen gesammelt, die zur Vermehrung von Setzlingen verwendet werden könnten.

Der Baum war vermutlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Anwalt John Clayton gepflanzt worden, um die Senke zu füllen - die Stelle wurde als «Sycamore Gap» (Berg-Ahorn-Senke) bekannt. Clayton war auch an den Ausgrabungen rund um den Hadrianswall beteiligt, den die Römer im 2. Jahrhundert zum Schutz vor Angriffen aus dem Norden und zur Kontrolle von Handelswegen angelegt hatten.