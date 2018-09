Überprüfung von Brücken gefordert

Von: Björn Jahner | 02.09.18

THAILAND: Nach dem folgenschweren Brückeneinsturz im italienischen Genua mit 38 Toten werden auch hierzulande Stimmen laut, die eine regelmäßige Überprüfung und Wartung älterer Brücken fordern.

Der Einsturz des Morandi-Viadukts sei eine Lektion für Thailand, Vorkehrungen zu treffen, um ähnliche Vorfälle zu verhindern, so der Rat der Ingenieure (COE). COE-Generalsekretär Amorn Pimanmas sagte in der „Bangkok Post“, dass der Vorfall in Italien weltweit Sorgen über alternde Brücken ausgelöst habe, einschließlich Thailand.



Zu den Faktoren, die zu einem Brückeneinsturz führen können, zählen Konstruktionsfehler, Bodendegradation, die Korrosion von Baumaterialien, schwere Lasten von überquerenden Fahrzeugen sowie natürliche Ursachen wie Erdbeben und starke Winde. Aus technischer Perspektive betrachtet, kann ein Brückeneinsturz durch eine regelmäßige Bauwerksüberwachung verhindert werden. Auf die gleiche Weise, wie Menschen in regelmäßigen Abständen ihre Gesundheit überprüfen lassen, verdeutlicht Amorn. Bisher wurden jedoch keine Angaben bekanntgegeben, wie oft Brücken in Thailand überprüft werden.



Gemäß dem Experten wurden im Königreich die meisten Brückeneinstürze während der Bauphase verzeichnet, da die Stützvorrichtungen und Gerüste nicht stark genug waren.