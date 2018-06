BANGKOK: Die überfüllten Gefängnisse landesweit erfordern systemische Veränderungen im Justizsystem, bei Polizei und Staatsanwaltschaft bis hin zu Gerichten, hat der Leiter der Strafvollzugsabteilung, Naras Savestanan, bei einer Diskussionsrunde gefordert.

Obwohl Thailands Bevölkerungszahl unter 70 Millionen liegt, hat das Königreich die sechstgrößte Zahl an Häftlingen weltweit. Die Kapazität der Gefängnisse beläuft sich auf 217.000, doch 350.000 Frauen und Männer sitzen ein. Die überwiegende Mehrheit wegen Drogenstraftaten, berichtet „Khao Sod“.

Laut Srisombat Chokprajakchat, einem Soziologen der Universität Mahidol, sollten Gerichte höhere Geldstrafen für kleinere Straftaten anstelle von Gefängnisstrafen aussprechen. Personen, die kleinere Straftaten begehen, sollte es auch erlaubt sein, gemeinnützige Arbeit zu leisten, anstatt Geldstrafen zu bezahlen. Denn zahlreiche Angeklagte gehen hinter Gitter, weil sie nicht zahlen können. Weitere Optionen des Akademikers bestehen darin, die Gerichte davon zu überzeugen, sich für mehr Bewährungsstrafen und für elektronische Fußfesseln zu entscheiden. Thanee Vorapat, Direktor des Legal Research and Development Center an der Universität Dhukarij Pundit, fragte, wie Häftlinge rehabilitiert werden sollten, wenn sie 16 Stunden in ihren überfüllten Zellen verbringen. Er unterstützte ebenfalls Geldstrafen anstelle von Gefängnisstrafen für kleinere Straftaten.