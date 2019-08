Von: Björn Jahner | 07.08.19

CHIANG MAI: Ein führender Kinobetreiber in Chiang Mai warnt liebestolle Teenager davor, in seinen Lichtspielhäusern im vermeintlichen Schutz der Dunkelheit sexuell aktiv zu werden.

Jugendliche, die annehmen, beim Fummeln in den hinteren Reihen unentdeckt zu bleiben, weist er darauf hin, dass alle seine Kinosäle mit modernster Videotechnik ausgestattet sind und seine Mitarbeiter stets ein wachsames Auge auf die Besucher werfen, um unsittliche Verhaltensweisen oder Bedrohungen der Sicherheit zu verhindern. Selbst bei Dunkelheit würden seine Kameras gestochen scharfe Aufnahmen liefern, die im Falle einer Überführung wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses keine Fragen offenließen, so seine Warnung. An Pärchen, die einfach nicht ihre Finger voneinander lassen können, appelliert er, sich dann wenigstens mit einer Decke zu bedecken, um Anstand zu wahren.