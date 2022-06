Überfall auf Geldtransporter in Berlin

Von: Redaktion DER FARANG | 30.06.22

BERLIN: Vor einer Bankfiliale in Berlin ist am Mittwochvormittag ein Geldtransporter überfallen worden. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Am Tatort ließen sie vier Leichtverletzte zurück: eine Wachfrau und einen Wachmann sowie zwei Mitarbeiterinnen einer Bankfiliale. Die Polizei rückte mit 90 Kräften zum Tatort aus, der rund zwei Kilometer vom Kurfürstendamm entfernt ist. Von den Tätern fehlte auch am Nachmittag noch jede Spur.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Überfall gegen 11.15 Uhr vor einer Filiale der Postbank. Mehrere Täter sollen an der Tat beteiligt gewesen sein - wie viele genau, war zunächst unklar. Während des Überfalls versprühten die Täter Reizgas. Auch mehrere Schüsse in die Luft sollen abgegeben worden sein. Welchen Hintergrund die Täter hatten und wie viel Geld sie erbeuteten, war zunächst nicht bekannt.

Eine Augenzeugin, die in einem Büro über der Bank arbeitet, hörte zwei Schüsse. Vom Fenster aus sah sie ein schwarzes Auto und zwei bis drei maskierte Männer, sagte die Frau am Tatort. Die Tat verlief ihren Angaben zufolge sehr schnell. Die «Bild»-Zeitung veröffentlichte Fotos des mutmaßlichen Fluchtautos, eines schwarzen Audi.

In Berlin gab es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Überfällen auf Geldtransporter. Im Februar hatten Unbekannte vor einem Supermarkt im Stadtteil Neukölln zugeschlagen und Geld erbeutet. Spektakulär verlief ein Raubüberfall auf einen Geldtransporter vor einer Bankfiliale auf dem Berliner Ku'damm 2021: Die Täter trugen orangefarbene Müllmann-Kleidung, sie erbeuteten fast 650.000 Euro. Das Gericht verhängte gegen einen Mann sieben Jahre Gefängnis, vier der Täter sind aber noch nicht ermittelt.