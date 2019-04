Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.19

MAE HONG SON: Im Norden des Landes und in den Nachbarländern haben Waldbrände zugenommen.

Das Brandüberwachungssystem der Geoinformatik- und Raumfahrttechnikagentur zeigte am Mittwochmittag 145 Hotspots in Mae Hong Son sowie 5.048 in Myanmar und 4.035 in Laos. Laut Mae Hong Sons Bezirkschef Pangpira Chuchen hat ein Team das Gebiet auf Wasserquellen untersucht, um einen effektiven Plan für den Einsatz von MI-17-Hubschraubern zur Unterstützung der Brandbekämpfer in steilen Berggebieten zu entwickeln. Bislang haben Hubschrauber bei 300 Flügen über Mae Sariang und Sop Moei Wasser gesprüht.

Am Donnerstagmorgen zeigte der Air Quality Health Index in Chiang Mai Werte bis zu 341. Die Behörde zur Kontrolle der Umweltverschmutzung meldete um 9 Uhr morgens für PM2,5 (Luftpartikel mit einem Durchmesser von 2,5 Mikron oder weniger) zwischen 63 und 152 mcg in neun nördlichen Provinzen. Das thailändische Sicherheitslimit beträgt 50.