BANGKOK: Der beste Weg, die Ausbreitung von Covid-19 in Gefängnissen zu stoppen, ist die schnelle Impfung aller Insassen in Haftanstalten, in denen die Zahl der Infektionen bei null liegt, fordert Justizminister Somsak Thepsutin.

Das Justizministerium hat Gesundheitsminister Anutin Chanvirakul gebeten, Impfstoffe für Insassen in Gefängnissen bereitzustellen, in denen es noch keine Covid-Infektionen gibt. So soll verhindert werden, dass sich die Krankheit in Haftanstalten weiter ausbreitet. Somsak sagte weiter, wenn die Öffentlichkeit über die Probleme, die mit der Überbelegung der Gefängnisse verbunden seien, Bescheid wüssten, würde sie keine Fragen zu den hohen Zahlen von Coronavirus-Erkrankungen unter den Insassen stellen.

Als Somsak das Amt des Justizministers übernahm, gab es landesweit in den Gefängnissen etwa 390.000 Insassen. Es sei ihm gelungen, die Zahl ein wenig zu reduzieren, aber die Gefängnisse seien immer noch überfüllt, und dieses Problem wäre schwer zu lösen. Nach internationalem Standard sollten Häftlinge jeweils mindestens 2,25 Quadratmeter zum Schlafen haben, tatsächlich hätten sie aber nur 1,2 Quadratmeter zur Verfügung. Und da die Insassen während der Coronakrise nach der sozialen Distanzierung 1,5 bis 2 Meter voneinander entfernt sein sollten, sei es sehr schwierig, die Ausbreitung von Infektionen unter den gegenwärtigen Bedingungen zu verhindern. Um das Problem der Überbelegung zu lösen, müssten etwa 100 neue Gefängnisse gebaut werden. Da ein Gefängnis etwa 1,5 Milliarden Baht koste, würden mindestens 150 Milliarden Baht benötigt.

Auf die Frage, wie sicher er sei, dass Insassen, die im Rahmen einer königlichen Begnadigung anlässlich des Geburtstages Seiner Majestät des Königs am 28. Juli entlassen würden, nicht mit Covid-19 infiziert wären, sagte Somsak, es bliebe noch reichlich Zeit, um Impfstoffe zu beschaffen und Insassen zu impfen.