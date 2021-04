Über App „Mor Prom“ Impftermin vereinbaren

BANGKOK: Über die mobile App „Mor Prom" können Menschen ab 1. Mai einen Termin ab Juni für eine Covid-19-Impfung vereinbaren.

Geimpft wird in ausgewiesenen staatlichen Krankenhäusern und öffentlichen Gesundheitszentren. Das Gesundheitsministerium plant zudem die Einrichtung mobiler Einheiten, um die in abgelegenen Gebieten lebenden Menschen zu impfen. Die App enthält auch eine Funktion zur Überwachung eventueller Nebenwirkungen. Laut Pongsadhorn Pokpermdee, einem leitenden Berater des Gesundheitsministeriums, werden andere Kanäle für diejenigen entwickelt, die kein Handy zum Herunterladen von Apps haben. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, dass 80 Prozent der Menschen in Bangkok Apps als Hauptkommunikationskanal nutzen, diese Zahl sinkt außerhalb der Hauptstadt auf 50 Prozent.

Bis zu fünf Millionen Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca werden an diejenigen verteilt, die einen Termin für Juni vereinbaren. Die Dosen werden im Königreich im Rahmen einer Technologietransfer-Vereinbarung zwischen AstraZeneca und dem thailändischen Pharmaunternehmen Siam Bioscience hergestellt. Diejenigen, die zwei Dosen des Impfstoffs erhalten haben, bekommen automatisch ein digitales Impfzertifikat über die App „Mor Prom“. Dieses kann später in jedem Krankenhaus vorgezeigt werden, um ein internationales Reisegesundheitszertifikat zu beantragen.