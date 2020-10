Covid-19-Massentest in der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand. Foto: The Nation

TAK: Mehr als 4.000 Thais und Wanderarbeiter aus Myanmar sind seit den letzten Wochenenden auf Covid-19 getestet worden.

Das Department of Disease Control (DDC) setzte drei mobile Biosicherheitseinheiten in Mae Sot in der Provinz Tak ein, um Tausende Thais und Burmesen zu testen, nachdem bei drei Lastwagenfahrern aus Myanmar eine Infektion mit Covid-19 festgestellt worden war. Das hatte bei den Behörden in Mae Sot Alarm ausgelöst.



Das DDC sammelte am 12. und 13. Oktober 4.189 Proben. Etwa 286 weitere Thais wurden inzwischen getestet. Weitere Thais und Burmesen stehen für Tests Schlange, die sich gegenwärtig auf 200 bis 300 Meter Länge erstreckt. Freiwillige Helfer aus dem Gesundheitswesen haben sich an der Operation beteiligt, insbesondere in der muslimischen Gemeinde am Pachareon-Markt, einem der Gebiete, die die LKW-Fahrer aufsuchten, und in einer burmesischen Gemeinde in der Nähe.