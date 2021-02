Über 300 ausgesetzte Katzen gerettet

Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.21

BANGKOK: Mehr als 300 Katzen, die in Käfigen in zwei Häusern in Bangkok zurückgelassen wurden, sind gerettet worden. Nachbarn hatten Tierschützer alarmiert.

Bei den Katzen soll es sich um Streuner handeln, denen die Hausbesitzerin Unterschlupf gewährt hatte. Aber sie konnte es sich offenbar nicht mehr leisten, sie zu füttern, nachdem sich ihre Lebensumstände aufgrund der Coronavirus-Pandemie geändert hatten, berichtete der Aktivist Warattada Pattarodom. Ein Nachbar hatte die Tiere manchmal gefüttert. Beide Häuser waren verdreckt, einige Katzen gestorben.

Nachdem die Katzen von Tierärzten untersucht wurden, sollen sie in ein Tierheim in der nördlichen Stadt Chiang Mai gebracht werden. Das Tierheim, in dem auch Elefanten leben, kümmert sich bereits um fast 1.000 Katzen, die während der Pandemie ausgesetzt worden waren.