Über 3 Mio. Kinder von Bildung ausgeschlossen

Von: Redaktion DER FARANG | 23.09.19

BANGKOK: Rund 3,1 Millionen Kinder und Jugendliche sind vom Bildungssystem ausgeschlossen und in große soziale Probleme wie Prostitution und Drogenmissbrauch verwickelt.

Die Zahl basiert auf jüngsten Umfragen des Equitable Education Fund (EEF) in Zusammenarbeit mit Save the Children in 20 Provinzen. Abgesehen von der Prostitution sind die beiden anderen Hauptprobleme, mit denen diese Jugendliche konfrontiert sind, billige Arbeitskräfte in einem gefährlichen Arbeitsumfeld und der Drogenhandel, sagte Professor Sompong Jitradub, Berater des EEF-Ausschusses und Direktor des Forschungszentrums für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen an der Chulalongkorn University. „Wenn wir dieses Problem übersehen, werden wir sie in die dunklen Kreise der Gesellschaft drängen." Der EEF und Partner wollen jetzt die Kinder und Jugendlichen aufspüren und ihnen Hilfe anbieten.