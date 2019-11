Über 260 Minderjährige in zwei Pubs angetroffen

Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.19

Bei Razzien in zwei Pubs in der Südprovinz Chumphon in der Halloween-Nacht wurden mehr als 250 Minderjährige aufgegriffen. Archivbild: Fotolia.com

CHUMPHON: Vier hochrangige Polizeibeamte, darunter ein Stationsleiter, wurden für 90 Tage versetzt, nachdem bei Razzien in zwei Pubs in der Halloween-Nacht mehr als 250 minderjährige Gäste angetroffen wurden.

Provinzbeamte des Innenministeriums stürmten in die Bar M Zaa und das Pub Pakarang in der Stadt, in denen Halloween-Partys veranstaltet wurden. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass 263 Gäste jünger als 20 Jahre waren. Dies ist das Mindestalter für den Zutritt zu Orten, an denen alkoholische Getränke ausgeschenkt werden. Die Behörden ordneten die Schließung der beiden Clubs für fünf Jahre an.