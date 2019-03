Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.19

BANGOK: Die Straßenverkehrsbehörde hat vor Songkran, dem thailändischen Neujahrsfest Mitte April, mit der Kontrolle von Bussen und Fahrern begonnen.

An den ersten beiden Tagen der Fahrzeuginspektion am 15. und 16. März wurden 25.636 Busse und die Ruhezeiten ihrer Fahrer überprüft, weiter ob sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Am 15. März wurden zusammen mit ihren Fahrern 11.612 Busse kontrolliert, darunter waren 5.145 Busse von Bangkok in andere Provinzen und 6.467 Interprovinzfahrzeuge. Weitere 14.024 Busse wurden am 16. März zusammen mit ihren Fahrern überprüft, darunter 6.751 Busse von Bangkok in andere Provinzen und 7.273 Fahrzeuge aus verschiedenen Provinzen.

Die Fahrzeuginspektionen an 195 Verkehrsknotenpunkten und -standorten sind Teil einer Sicherheitskampagne zu Songkran 2019. Sie soll Autofahrer dazu zu bringen, langsam zu fahren, Scheinwerfer einzuschalten und Sicherheitsgurte anzulegen; Motorradfahrer sollen Beleuchtung anmachen und Schutzhelme tragen. Die Inspektion wird in drei Phasen durchgeführt: vom 15. bis 21. März, vom 4. bis 10. April und vom 11. bis 17. April.