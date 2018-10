Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.18

BANGKOK: Im Vorjahr sind über 2.500 Kinder im Alter bis zu 12 Jahren tödlich verunglückt.

Laut Adisak Plitponkarnpim, Direktor des National Institute Development of Children and Families der Universität Mahidol, könnten zahlreiche Unfälle vermieden werden, wenn Eltern ihrer Aufsichtspflicht nachkämen und ihre Kinder rechtzeitig auf Gefahren beim Spielen in und außerhalb des Hauses aufmerksam machten. Die meisten tödlichen Unglücke ereigneten sich im April. In diesem Monat haben Schulkinder Ferien und es wird das thailändische Neujahrsfest (Songkran) gefeiert. 740 oder 33 Prozent der Unfälle entfallen auf Ertrinken, zumeist in Teichen oder Kanälen nahe dem Wohnort. Dann folgen Verkehrsunfälle und Stürze von Bäumen oder Balkonen. Adisak kritisierte den maroden Zustand von Kinderspielplätzen. Etwa 90 Prozent entsprächen nicht dem erforderlichen Standard.