Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.22

PRACHUAP KHIRI KHAN: Am letzten Sonntag begrüßte Prachuap Khiri Khan Tausende von Läufern zum Top Run. Die Veranstaltung fand auf dem Luftwaffenstützpunkt Wing 5 statt. Die Läufer traten über drei Distanzen - 5 km, 10,5 km und 21 km - auf einer Strecke an, die spektakuläre Ausblicke auf Ao Manao und die Prachuap-Bucht bot.

Oberstleutnant Boonrat Rittiprapas, der dem Organisationskomitee angehörte, sagte, die Veranstaltung solle eine gesunde Lebensweise fördern. Ein aktiver Lebensstil und sportliche Betätigung sollten gefördert werden, wobei Menschen jeden Alters und jeden Fitnessgrades teilnehmen konnten.

Nach Abzug der Unkosten wurde der Erlös der Veranstaltung an die Khum-Klao-Stiftung unter der Schirmherrschaft Seiner Majestät des Königs für den Kauf medizinischer Geräte gespendet, welche in der gesamten Region zum Einsatz kommen werden.

Bei den Männern gewann Lewis Chalk das 21-km-Rennen in einer Zeit von 01:15:22, gefolgt von Parus Srichaiwong in 01:23:27 auf dem zweiten Platz und Wiriya Dejdit in 01:24:34 auf dem dritten Platz.

Das 21-km-Rennen der Frauen gewann Kero Kero mit einer Zeit von 1:40:09, Chantima Phewking wurde Zweite mit einer Zeit von 01:46:17, während Mali Guyot mit einer Zeit von 01:46:20 Dritte wurde.

Beim 10,5-km-Lauf der Männer belegte Tamlyn Goodrich mit einer Zeit von 37:58 den ersten Platz, während Thadapong Nukaew in 40:51 den zweiten Platz belegte, während der burmesische Läufer Wit in 41:42 den dritten Platz belegte.

Das 10,5-km-Rennen der Frauen gewann Aranya Hin Sui mit einer Zeit von 00:45:55, während die in Hua Hin lebende Läuferin Laura Chalk in 52:54 Zweite wurde. Den dritten Platz belegte Miss Sirima Buakaew mit einer Zeit von 53:55 Minuten.

Beim 21-km-Lauf belegte Vivien Cullen-Duffield den ersten Platz in ihrer Altersklasse, während Karen Lynn Carter den dritten Platz in ihrer jeweiligen Altersklasse belegte.

Beim 10,5-km-Lauf belegten Chris Andrews und Derek Russell den ersten bzw. dritten Platz in ihren Altersklassen.