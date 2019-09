Von: Redaktion DER FARANG | 10.09.19

THAILAND: Am Montag warteten über 16.000 Menschen in sieben Provinzen auf ihre Evakuierung.

Kritisch war nach wie vor die Hochwasserlage in den Provinzen Phitsanulok, Phichit, Amnat Charoen, Yasothon, Ubon Ratchathani, Roi Et und Sisaket. Laut Chayaphol Thitisak, Generaldirektor der Behörde für Katastrophenschutz, leiden seit dem 29. August Menschen in 32 Provinzen unter den Auswirkungen der Tropenstürme „Podul“ und „Kajiki“ sowie des Südwest-Monsuns in der Andamanensee und im Golf von Thailand. Sturzfluten haben 6.382 Dörfer im Norden, Nordosten und Osten des Landes getroffen. Bisher hat es 27 Tote und zahlreiche Verletzte gegeben.

Nach Angaben des Generaldirektors arbeitet seine Behörde mit Militär- und örtlichen Ämtern zusammen, um 16.231 Personen zu evakuieren, die sich noch in von Hochwasser betroffenen Gebieten befinden. „Wir haben nicht nur Fahrzeuge geschickt, um die Dorfbewohner zusammen mit ihren Habseligkeiten aus ihren Häusern zu evakuieren, sondern auch mehrere Wasserpumpen installiert, um das Hochwasser aus kritischen Gebieten abzuleiten und den Opfern Nahrungsmittel, Trinkwasser und Überlebensausrüstung zur Verfügung zu stellen“, sagte Chayaphol.