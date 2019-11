Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.19

THAILAND: Industrieminister Suriya Juangroongruangkit hat die thailändische Industriebehörde (IEAT) angewiesen, im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) 12.772 Rai als Industriegebiete auszuweisen.

„Viele ausländische Unternehmen verlagern ihr Investitionsziel als Auswirkungen des US-chinesischen Handelskriegs nach Thailand“, betonte der Minister. Laut Suriya sind die zusätzlichen Gebiete in zwei Kategorien unterteilt: Areal für den Bau neuer Industriegebiete und Areal für bestehende Unternehmen.

Das IEAT wird 6.306 Rai für die Errichtung von vier neuen Industriegebieten bereitstellen: 1. Gewerbegebiet Praekasa in Samut Prakan, 649 Rai. 2. CPGC Industrial Estate in Rayong, 3.068 Rai. 3. Gewerbegebiet Bo Thong 33 in Prachin Buri, 1.746 Rai. 4. Gewerbegebiet Rojana in Laem Chabang, 843 Rai. Es wird erwartet, dass diese vier Industriegebiete Investitionen in Höhe von mehr als 185 Milliarden Baht anziehen und über 46.000 neue Arbeitsplätze schaffen werden. 6.466 Rai werden bereitgestellt, um der wachsenden Nachfrage ausländischer Investoren nach einer Alternative zu China gerecht zu werden. 1. Amata City Industrial Estate in Rayong, 2.500 Rai. 2. Industriegebiet Pinthong 4 in Chonburi, 480 Rai. 3. CPGC Industrial Estate in Rayong, 2.205 Rai 4. WHA-Industriegebiet in Chonburi,1.281 Rai.

Laut Suriya wird das neue Gewerbegebiet Smart Park in Rayong mit 1.500 Rai speziell für 4.0-Industrien ausgewiesen. Die Arbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen.