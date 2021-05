Über 1.900 neue Covid-19-Fälle in Gefängnissen

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Sonntag 1.902 neue Infektionen in den Gefängnissen landesweit. Seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April hat es in Thailands Haftanstalten 24.300 Infizierte gegeben.

Die Zahl der neuen Fälle binnen 24 Stunden stieg auf 4.528. Zudem gab es 24 weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Infektionen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang letzten Jahres erhöhte sich auf 154.307 Fälle und die der Toten auf 1.012.

Auf Bangkok entfielen 14 Tote, auf Nonthaburi 3, auf Chonburi 2 sowie auf Chiang Mai, Samut Prakan, Samut Sakhon, Suphan Buri und Nakhon Sri Thammarat jeweils 1. Die meisten der 13 Frauen und elf Männer im Alter zwischen 38 und 86 Jahren hatten schwerwiegende Vorerkrankungen. Bangkok und Phetchaburi meldeten 754 neue Virusfälle, Samut Prakan 264 und Nonthaburi 139.

Für die Provinz Chonburi bestätigte das Gesundheitsamt am Sonntagmorgen einen weiteren Todesfall und 90 neue Covid-19-Infektionen. Tests in Fabriken und Arbeiterlagern von Migranten haben die Zahl der Infizierten in die Höhe schnellen lassen. Auf Sri Racha entfallen 32 Fälle, auf Pan Thong 22, auf die Stadt Chonburi 21, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya und Sattahip jeweils 6, auf Phanat Nikhom 2 und auf Ko Chan 1. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April stieg auf 4.607 Fälle und die der Toten auf 25.