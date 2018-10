Written by: Redaktion DER FARANG | 24/10/2018

SAMUT PRAKAN: Im Werk des thailändischen Volvo-Unternehmens Thai-Schwedish Assembly in Samut Prakan ist der 15.000. UD-Lastwagen des Modells Quester montiert worden.

Volvo hat in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 480 UD- und 150 Volvo-Lastwagen verkauft. Die Marke UD rangiert nach Isuzu und Hino auf der Liste der am meisten verkauften Lastwagen an dritter Stelle.