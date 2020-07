UBS verdient mehr als erwartet

Written by: Redaktion (dpa) | 21/07/2020

Ein Bild, das die Beschilderung der Schweizer UBS-Bank hinter den Statuen an der Fassade der Alten Oper in Frankfurt zeigt. Foto: epa/Mauritz Antin

ZÜRICH: Die schweizerische Großbank UBS hat im zweiten Quartal wie schon die meisten US-Konkurrenten vom starken Geschäft an den Finanzmärkten profitiert.

So konnten die direkten coronabedingten Kosten wie die erhöhte Risikovorsorge abgefedert werden. Der Gewinn vor Steuern fiel in den drei Monaten bis Ende Juni nur um zehn Prozent auf knapp 1,6 Milliarden US-Dollar (rund 1,4 Mrd Euro), wie die Bank am Dienstag in Zürich mitteilte. Damit schnitt sie besser ab, als Experten erwartet hatten. Da die Bank zudem sehr gut mit Kapital ausgestattet ist, wird eine Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe im vierten Quartal geprüft.