U-Tapao: Terminalbau beginnt Anfang 2022

Pakpoom Srichamni, Präsident und Geschäftsführer von Stecon. Foto: The Nation

RAYONG: Sino-Thai Engineering and Construction (Stecon) beginnt mit ihrer Planung für das neue Terminalgebäude des Flughafens U-Tapao, nachdem die U-Tapao International Aviation (UTA) 1,8 Milliarden B. für das Projekt bereitgestellt hat.

Die UTA wurde von der BBS Joint Venture Group als zentrale Agentur gegründet und ist für die Projekte U-Tapao International Airport und Eastern Airport City verantwortlich ist. Die Gruppe hatte im letzten Jahr den Zuschlag erhalten und besteht aus Bangkok Airways mit einem Anteil von 45 Prozent, BTS Group Holdings (35 Prozent) und Sino-Thai Engineering and Construction (20 Prozent).

„Wir sind bereit, mit dem Bau zu beginnen, sobald wir die Genehmigung von der UTA erhalten haben, was voraussichtlich Anfang 2022 der Fall sein wird", sagte Pakpoom Srichamni, Präsident und Geschäftsführer von Stecon. „Wir arbeiten an einem detaillierten Design und ebnen den Boden für das Terminalgebäude mit Hilfe ausländischer Partner.“ Das Terminal soll in drei Jahren fertiggestellt sein.