Foto: The Nation

PATTAYA/RAYONG: Die thailändische Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) hat am Mittwoch den Flughafen U-Tapao in der Provinz Rayong an der Ostküste des Landes mit dem Public Aerodrome Operating Certificate (PAOC) ausgezeichnet.

Das Zertifikat wurde vom CAAT-Generaldirektor Suttipong Kongpool an Admiral Woraphol Thongpreecha, Direktor des Flughafens U-Tapao, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der CAAT-Zentrale am Suvarnabhumi International Airport überreicht.

Das PAOC ist ein neuer, von der CAAT eingeführter Zertifizierungsstandard, der den Betreibern eines Flughafens verliehen wird, der für die Erbringung von Dienstleistungen für die Öffentlichkeit zugelassen ist und die neuesten internationalen Sicherheitsstandards für den Luftverkehr erfüllt.

Der Flughafen U-Tapao, der offiziell U-Tapao-Rayong-Pattaya International Airport heißt, ist nach dem Flughafen Betong in Yala der zweite Airport des Königreichs, der das Zertifikat erhalten hat.

Der internationale Flughafen U-Tapao bedient sowohl inländische als auch internationale Flüge. Er ist Teil des Aerotropolis-Projekts der Regierung Prayut Chan-o-chas, das die östliche Region zu einem Flugdrehkreuz in Südostasien entwickeln und gleichzeitig den zunehmenden Flugverkehr im Östlichen Wirtschaftskorridor unterstützen soll.

Der Flughafen verfügt über eine 3,5 km lange Start- und Landebahn, auf der große Flugzeuge wie die B777, B787, A330 und A380 landen und starten können.

Der Flughafen U-Tapao wurde in den letzten Jahren mehrfach modernisiert und ist damit nach Don Mueang und Suvarnabhumi der dritte internationale Flughafen der Region.

Die drei Flughäfen sollen zukünftig durch eine im Bau befindliche Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnverbindung miteinander verbunden sein und sollen zusammen bis zu 200 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen.