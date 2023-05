Von: Björn Jahner | 07.05.23

PATTAYA: Am Dienstag (9. Mai 2023) von 09.00 bis 12.00 Uhr ist „U.S. 7th Fleet Band” zu Gast im Child Protection and Development Center (CPDC) der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) in Huay Yai.

Zu dem Konzert der U.S. 7th Fleet Band im HHNFT-Kinderschutzzentrum sind alle Unterstützer und Freunde der Stiftung herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, für Getränke und Verpflegung wird gesorgt.

Eine telefonische Anmeldung bei Khun Toy unter der Rufnummer 081-752.0445 wird für die Teilnahme vorausgesetzt.

Mehr über das HHNFT-Kinderschutzprogramm erfahren Sie auf Facebook.