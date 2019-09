U-Haft für sieben katalanische Separatisten

MADRID (dpa) - Die spanische Justiz hat sieben als gefährlich geltende Separatisten der Konfliktregion Katalonien hinter Gitter geschickt.



Der zuständige Richter am Madrider Staatsgericht habe am Donnerstag Untersuchungshaft ohne Recht auf Freilassung auf Kaution angeordnet, teilten Justizsprecher mit. Die sieben Männer waren am Montag zusammen mit zwei weiteren Personen festgenommen worden, die inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.

Den Festgenommenen wird unter anderem Zugehörigkeit zu einer terroristischen Organisation und Besitz von Sprengstoff vorgeworfen. Es wird vermutet, dass sie Anschläge geplant haben. Richter Manuel García Castellón sagte, dass die Männer einer Gruppe angehören, die sich selbst «Truppe für Taktische Antwort» (ERT) nennt. Diese Gruppe wolle «die Einführung der katalanischen Republik mit allen Mitteln einschließlich der Gewalt erreichen».

Angehörige der katalanischen Separatistenbewegung kritisierten unterdessen das Vorgehen der spanischen Justiz. «Das ist ein neuer Fall von Unterdrückung der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung«, klagte Marta Rosique, Abgeordnete der linsknationalistischen katalanischen Partei Esquerra Republicana (ERC).