Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.20

Trotz der am Boden liegenden Wirtschaft plant die Regierung Prayuts den Kauf zwei weiterer chinesischer U-Boote. Foto: The Nation

BANGKOK: Abgeordnete der Koalition lösten am Freitag einen öffentlichen Aufschrei in den sozialen Netzwerken aus, weil sie für den Kauf von zwei weiteren U-Booten stimmten, obwohl die Wirtschaft unter dem Einfluss von Covid-19 am Boden liegt.

Ein Unterausschuss stimmte mit 5:4 Stimmen dafür, 22,5 Milliarden Baht für zwei weitere in China hergestellte U-Boote auszugeben. Jedes U-Boot wird 11,25 Milliarden Baht kosten. Der geplante Kauf ist Teil eines Abkommens, das von der vom Militär unterstützten Regierung von Prayut Chan-o-cha unterzeichnet wurde und den Kauf von drei U-Booten von China vorsieht. Das erste U-Boot wurde 2017 gekauft und soll 2024 ausgeliefert werden.

Die Nachricht von der Abstimmung verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste unter den Netizens einen Aufruhr aus. Viele warfen den Abgeordneten der Koalition, die für den Kauf stimmten, vor, Steuergelder zu verschwenden, und das zu einer Zeit, in der die Menschen durch die Viruskrise in große finanzielle Not geraten waren. Die Abstimmung fand inmitten wachsender regierungsfeindlicher Proteste im ganzen Land statt, insbesondere unter Studenten. Netizens begannen am Freitag die Namen der Abgeordneten zu nennen, die für den Deal gestimmt hatten, und forderten die Bürger auf, bei der nächsten Wahl nicht für sie zu stimmen.

Die fünf, die für den Kauf der U-Boote stimmten, sind Suphol Phong-ngam, Abgeordneter von Palang Pracharath, Siriwan Pratsachaksatthru, Abgeordneter der Demokraten, Jiradech Srivirat, Abgeordneter von Palang Pracharath für die Provinz Phayao, Kornis Ngamsukolratana, Abgeordneter von Palang Pracharath für Bangkok, und Chayuth Phumaganchana, Abgeordneter von Bhumjaithai für Prachinburi.