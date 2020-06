Überschaubar ist das Passagieraufkommen in den Metro-Stationen Bangkoks seit Corona-Ausbruch. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Der U-Bahn-Betreiber BEM meldet für dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie bei den Einnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang um 15 Prozent.

Laut Sombat Kitjalaksana, Geschäftsführer der BEM, haben die von der Regierung verhängte Notstandsregelung, die Ausgangssperre und andere Restriktionen dazu geführt, dass weniger Menschen die U-Bahn nutzen. Im dritten Quartal sollte sich die Zahl der Fahrgäste allerdings wieder normalisieren. Insgesamt rechnet das Unternehmen in diesem Jahr mit Einnahmen von 13 Milliarden Baht und einem Gewinn von 2 Milliarden Baht. Für das letzte Jahr meldete BEM Einnahmen in Höhe von 16 Milliarden Baht und einen Gewinn von 3 Milliarden Baht.

Für die Erweiterung des Streckennetzes sollen die Arbeiten für die Orange Line vom Thailand Cultural Centre über den Chao Phraya bist Bang Khun Non im dritten Quartal ausgeschrieben werden. BEM wird in den nächsten zwei Monaten eine Million Gesichtsmasken an Fahrgäste der MRT-Linien Blue und Purple verteilen.