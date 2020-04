Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.20

BANGKOK: Fahrgäste der U-Bahn können ab sofort ihre Zugpässe für die blaue und lila Linie über eine App und an jedem ATM der Krungthai Bank aufladen.

Der U-Bahn-Betreiber MRT will mit dem bargeldlosen Aufladen das Schlangestehen an den Ticketschaltern reduzieren und ein Berühren von Banknoten in Zeiten der Covid-19-Krise vermeiden. Aufladen können Fahrgäste ihre Zugpässe über mobile Anwendungen wie MRT Mobile Top Up, True Money Wallet und Krungthai Next sowie an jedem Geldautomaten der Krungthai Bank. In der Anfangsphase gelten die Aufladedienste für die Chaloem- Ratchamongkhon-Linie (blaue Linie) und die Chalong-Ratchadham-Linie (lila Linie). Sie werden in Zukunft auf andere Linien ausgeweitet.

Nach dem Aufladen über mobile Apps oder Geldautomaten müssen Fahrgäste ihre Pässe nutzen und den Wert an jedem AVM-Bahnhof (Wertmaschine aktivieren) innerhalb von sieben Tagen anpassen. Wenn der Wert nicht innerhalb einer Woche angepasst wird, wird die Aufladung storniert und das Geld automatisch auf das Konto des Benutzers zurücküberwiesen. Die minimal zulässige Aufladung beträgt 100 Baht, die maximale Aufladung 1.500 Baht.