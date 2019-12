Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Der U-Bahnbetreiber Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRT) verlängert seinen Service zum neuen Jahr.

Das gilt sowohl für die Purple Line als auch für die Blue Line einschließlich des Verlängerungsabschnitts von Hua Lamphong nach Lak Song. Die Bahnen fahren zu Silvester von 6 Uhr bis um 2 Uhr am 1. Januar. Die Verlängerung der Servicezeiten gilt jedoch nicht für die Taopoon-Tha Phra-Strecke der Blue Line, die derzeit getestet wird. Zudem sind die Parkhäuser an beiden MRT-Linien von 5 Uhr morgens bis um 3 Uhr am 1. Januar geöffnet.