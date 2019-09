U-Bahn-Erweiterung offiziell eröffnet

Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.19

Die Erweiterung der Blue Line ist seit Sonntag offiziell in Betrieb. Foto: Mrt Bangkok Metro

BANGKOK: Mit der offiziellen Eröffnung der erweiterten Blue Line müssen Fahrgäste seit Sonntag auf der U-Bahn-Strecke vom Hauptbahnhof Hua Lamphong zu den Lak-Song-Stationen Fahrgeld entrichten.

Die Tickets kosten 16 bis 42 Baht für eine Fahrt zu elf neuen Stationen bis zur Endstation Lak Song. Den Testlauf hatte der Betreiber Bangkok Expressway und Metro (BEM) am 29. Juli begonnen. Seit diesem Tag konnten Bangkoker auf der 16 Kilometer langen Strecke kostenlos fahren. Regierungssprecherin Narumon Pinyosinwat sagte am Sonntag, Premierminister Prayut Chan-o-cha werde am Montag ab 9 Uhr auf der neuen Route von Tha Phra nach Wat Mangkon fahren. Im ersten Quartal nächsten Jahres wird eine weitere U-Bahn-Route von Tao Poon nach Tha Phra eröffnet, um die Schleife zu schließen.