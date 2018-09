Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.18

PHUKET/CHIANG MAI: Das Regierungskabinett hat mit einem königlichen Dekret dem Bangkoker U-Bahn-Betreiber die Genehmigung erteilt, in drei Provinzen Straßenbahnlinien zu errichten.

Die Investitionen belaufen sich für die Mass Rapid Transit Authority (MRTA) auf 52 Milliarden Baht. Die erste Route beginnt in Tha Noon in Phang-nga, passiert den Flughafen Phuket und endet an der Kreuzung Chalong. Geplant ist eine Erweiterung bis nach Surat Thani. Im Norden des Landes baut und betreibt MRTA die Tramway-Strecke vom Flughafen Chiang Mai bis in die Innenstadt.