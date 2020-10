BANGKOK: Twitter hat 926 Konten gelöscht, die mit der Königlich Thailändischen Armee in Verbindung stehen. Als Grund werden „Plattformmanipulationen" genannt. Nach Angaben des Social-Media-Unternehmens verstießen die regierungsfreundliche Propaganda, die sich gegen politische Oppositionelle richtete, gegen Twitter-Richtlinien.

Insgesamt wurden bei Twitter 1.594 Konten von staatlich verbundenen Operationen im Iran, Saudi-Arabien, Kuba, Thailand und Russland dauerhaft gesperrt. Die Konten in Thailand machten die Mehrheit aus. Laut Twitter ist die Plattform ein Ort, an dem sich die Menschen „frei äußern können". Die Politik des Unternehmens verbietet es jedoch, aggressiv oder übermäßig zu posten oder sich in einer Weise zu engagieren, die andere in die Irre führt oder auf der Plattform stört.

„Unsere Untersuchung deckte ein Netzwerk von Konten auf, die an Informationsoperationen beteiligt sind und die wir zuverlässig mit der Königlich Thailändischen Armee (RTA) in Verbindung bringen können. Diese Konten waren an der Ausweitung von RTA- und regierungsfreundlichen Inhalten sowie an Verhaltensweisen beteiligt, die auf prominente Persönlichkeiten der politischen Opposition abzielten“, heißt es bei Twitter. Und weiter: „Wir gehen weiterhin gegen Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem Netzwerk vor, so wie wir es identifizieren.“

Das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft des Landes hatte angekündigt, gegen Twitter und Facebook Anklage zu erheben, weil diese es versäumt hätten, Postings zum Gesetz über Majestätsbeleidigung zu blockieren. Die Regierung hat die sozialen Medienunternehmen gewarnt, dass die Postings gegen das thailändische Gesetz verstoßen. Sie sagt weiter, dass die Posts die Monarchie beleidigen und die nationale Sicherheit und den Frieden bedrohen.