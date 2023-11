TV-Urgestein Hans Meiser gestorben

Von: Redaktion (dpa) | 06.11.23 | Aktualisiert um: 22:35

KÖLN/SCHARBEUTZ: In den 1990er Jahren trat Hans Meiser täglich im TV auf. Seinen Daily Talk kannte damals jeder. Einen Tag vor dem unerwarteten Tod hatte die TV-Legende noch etwas Großes begonnen.

Der bekannte Talkshow-Moderator Hans Meiser ist tot. Er starb bereits am 30. Oktober im Alter von 77 Jahren in der Nähe von Scharbeutz (Schleswig-Holstein) «unerwartet an Herzversagen», wie Meisers Geschäftspartner Harald Thoma bestätigte. Meiser gilt als Erfinder der täglichen Nachmittags-Talkshow. Mit der nach ihm benannten Sendung erreichte der Kölner Privatsender RTL in den 90er Jahren einen Zuschauer-Marktanteil von bis zu 40 Prozent.

Mit seinen Gästen - nahezu ausschließlich Nicht-Prominente - sprach er oft über deren Alltagsprobleme oder spezielle Lebenssituationen. Von 1992 bis zu ihrer Einstellung 2001 wurden 1700 Folgen der Talkshow ausgestrahlt. Bekannt wurde Meiser außerdem als Moderator der RTL-Reality-Show «Notruf», bei der echte Notfälle und Rettungseinsätze nachgespielt wurden. Bis zu seinem plötzlichen Tod hatte Meiser noch große Pläne: Er brachte am 29. Oktober - einen Tag vor seinem Tod - gemeinsam mit Harald Thoma den neuen privaten Hörfunksender Radio Wellenrausch an den Start.

«Hans Meiser war Wegbereiter für ein ganzes Genre und viele weitere Talkshows in Deutschland», sagte die Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, Inga Leschek. «Die nach ihm benannte Sendung lief über acht Jahre mit rund 1700 Sendungen erfolgreich im RTL-Programm. Das schaffen nicht viele. Die gesamte RTL-Familie trauert und erinnert sich an ganz besondere TV-Momente mit dem einzigartigen Moderator. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen.»

Seine journalistische Karriere hatte der im niedersächsischen Bad Rothenfelde geborene Meiser beim Radio begonnen - zunächst beim Süddeutschen Rundfunk und beim Südwestfunk, dann bei Radio Luxemburg. Zum Start des deutschen Privatfernsehens 1984 wechselte er zum TV und war bei RTL bis 1992 «Anchorman» der Hauptnachrichtensendung «7 vor 7», die später in «RTL aktuell» umbenannt wurde.

Entertainer Oliver Pocher schrieb auf Instagram: «Hans Meiser und seine Sendung war für mich der absolute Wendepunkt in meinem Leben. Ohne Hans Meiser und sein Team wäre ich nicht 1999 Viva-Moderator geworden und hätte meinen Traumberuf starten können. Dafür bin ich Hans Meiser bis heute dankbar und auf ewig verbunden. Ich wünsche seiner Familie und Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit.» Hans Meiser hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder.