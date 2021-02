Turn-Weltcup in Doha wird verschoben - Olympia-Quali unklar

BERLIN: Der Einzelgeräte-Weltcup der Turner und Turnerinnen in Doha wird wegen der Reiseeinschränkungen aufgrund der Corona-Krise auf ein noch unbekanntes Datum verschoben. Das teilte der Weltverband FIG mit. Das für den 10. bis 13. März 2021 geplante Turnier sollte den Abschluss der Serie bilden, bei der an die Weltcup-Sieger weitere Olympia-Tickets vergeben werden sollten, soweit diese sich noch nicht mit ihren Teams für die Spiele in Tokio qualifiziert hatten. Wie diese Tickets vergeben werden, ließ der Weltverband vorerst offen.

Für die gleichfalls komplett abgesagte Serie im Mehrkampf-Weltcup, darunter auch der DTB-Pokal in Stuttgart, hatte sich der Weltturnverband damit beholfen, zusätzliche Olympia-Tickets nach den Ergebnissen der WM 2019 zu verteilen. Diese waren an die Turnerinnen aus den USA, Russland und China sowie an die Turner der USA, Japan und China vergeben worden.