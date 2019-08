Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.19

RASTATT (dpa) - Nach der Tunnelhavarie der Rheintalbahn vor zwei Jahren will die Deutsche Bahn die unterbrochenen Arbeiten im badischen Rastatt 2020 fortsetzen.



Zunächst sollen die noch fehlenden 200 Meter der nicht beschädigten Weströhre des Tunnels fertiggestellt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit an der kaputten Oströhre der Neubaustrecke weiter gearbeitet werden kann, sollen die beiden Gleise der bestehenden Bahnstrecke vorübergehend auf einer Länge von 700 Metern verlegt werden.

In der Oströhre ist seit dem Unglück im August 2017 die zig Millionen Euro teure Tunnelbohrmaschine einbetoniert. Damals waren direkt unter der bestehenden Bahnstrecke Wasser, Sand und Kies in den gerade gebohrten Tunnel eingedrungen. Die Gleise sackten ab, die Strecke wurde sieben Wochen lang gesperrt. Um weitere Schäden zu verhindern, pumpten Arbeiter große Mengen Beton in den Tunnelabschnitt. Anschließend wurde eine dicke Betonplatte über dem Baustellenabschnitt gegossen, auf dem jetzt die Gleise der Bahnstrecke liegen.

Die Rheintalbahn ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen im europäischen Streckennetz. Sie dient als Zulaufstrecke zum Gotthard-Basistunnel in der Schweiz.