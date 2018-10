BERLIN (dpa) - Fünf Jahre nach einem spektakulären Bankeinbruch hat die Berliner Polizei per Phantombild nach einem mutmaßlichen Täter gesucht, der längst tot ist. Der Rentner mit dem Spitznamen Willi sei 2015 mit 75 Jahren in Thailand gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das sei erst jetzt aus Zeugenhinweise bekannt geworden. Ob der Mann tatsächlich einer der gesuchten Einbrecher ist, werde weiter untersucht.

Im Jahr 2013 waren mehrere Täter durch einen selbst gegrabenen 45 Meter langen Tunnel an Schließfächer in einer Bank gelangt. Ihre Beute soll zehn Millionen Euro wert sein. Anfang Oktober hatten Ermittler das Phantombild des mutmaßlichen Einbrechers veröffentlicht und erklärt, der Mann heiße Willi. Mehrere Hinweise liefen bei der Polizei ein und brachten wieder Bewegung in die seit 2015 ruhenden Ermittlungen. Nach einem zweiten Verdächtigen fahnden die Ermittler seit 2013 ebenfalls mit einem Phantombild, bisher jedoch ergebnislos.