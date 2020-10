Tunnel zwischen Ost- und Südthailand geplant

Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.20

CHONBURI: Das Brückenprojekt, das den Bau einer neuen Frachtroute vom Osten in den Süden zum Ziel hat, soll am Montag vom Ausschuss für den Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) diskutiert werden.

Das Projekt umfasst den Bau eines Tunnels von Chonburi an der Ostküste nach Phetchaburi oder Prachuap Khiri Khan auf der anderen Seite des Golfs von Thailand als neue Frachttransportroute. Es hat bereits die Genehmigung des Centre for Economic Situation Administration (CESA) erhalten. Der Tunnel verspricht mit der Lockerung der Vorschriften für den länderübergreifenden Transport die Eröffnung neuer Transportwege zwischen Ostasien und den ASEAN-Staaten.

Die Reise oder der Transport von Fracht aus Südchina durch Laos, Kambodscha und Vietnam nach Thailand, wo Passagiere und Güter über die Brückenroute entweder nach Phetchaburi oder Prachuap Khiri Khan und dann zu den Seehäfen in Ranong an der andamanischen Küste weiterbefördert werden, würden die Malakkastraße umgehen. Das senkt die Transportkosten und fördert Investitionen in Thailand.

Laut Pailin Chuchottaworn, dem Vorsitzenden des Regierungsausschusses für wirtschaftliche Steuerung, der dem CESA untersteht, ist die Thai-Brücke eines der 30 großen Investitionsprojekte, die beschleunigt realisiert werden sollen. Zu Beginn würden mindestens 900 Milliarden Baht benötigt, um das Projekt zu finanzieren, dessen Umsetzung voraussichtlich zehn Jahre dauern werde.