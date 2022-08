Von: Björn Jahner | 01.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Nach 13 Jahren Bauzeit wurde am Montag die 600 Meter lange Verkehrsunterführung an der Fai-Chai-Kreuzung eröffnet. Mit dem Bauwerk soll den täglichen Staus an dem Verkehrsknotenpunkt entgegengewirkt werden.

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittupunt sagte gegenüber der Presse, dass der Tunnel unter der Fai-Chai-Kreuzung im Bezirk Bangkok Noi am Montag von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends geöffnet wird, damit die Verkehrsstaus verringert werden.

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten wird der Tunnel von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr morgens geschlossen bleiben. Gouverneur Chadchart gab nicht bekannt, wann der Tunnel rund um die Uhr für den Verkehr freigegeben wird.

Foto: The Nation

Das 788 Millionen Baht teure Projekt, das von Kamphaeng Phet Wiwat Construction durchgeführt wird, wurde im Oktober 2009 begonnen. Der Baufortschritt wurde jedoch durch Streitigkeiten über die Größe, das Design und die Überschneidung mit dem Abschnitt Bang Sue–Tha Phra der Metrolinie Blue Line verzögert. Die Streitigkeiten führten zu mehreren Überarbeitungen des Projekts.

Laut Gouverneur Chadchart dauerte der Bau des zweispurigen Tunnels aufgrund von Streitigkeiten und Verhandlungen mit der Mass Rapid Transit Authority (MRTA), die Eigentümerin der Blue Line ist, 13 Jahre.

Er führte fort, dass er nach seiner Wahl zum Gouverneur im Mai dieses Jahres das Ministerium für öffentliche Arbeiten zur Beschleunigung des Projekts angewiesen habe, damit die Staus während der Hauptverkehrszeiten verringert werden.

Bevor der Tunnel am Montagmorgen für den Verkehr geöffnet wurde, überprüften Ingenieure die Struktur des Bauwerks auf ihre Sicherheit.