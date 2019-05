Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.19

BANGKOK: Der Tuk-Tuk-Fahrer, der vor Tagen drei amerikanische Touristinnen für eine kurze Fahrt 1.500 Baht berechnet hatte, ist von der Touristenpolizei und der Straßenverkehrsbehörde (DLT) ausfindig gemacht worden.

Unter Tränen hat der Thai sich entschuldigt, das Image des Landes geschädigt zu haben. Die Urlauberinnen hatten mit dem Tuk-Tuk-Fahrer für die Strecke vom Kolosseum in der Nähe der Urupong-Kreuzung zum Century Park Hotel am Victory Monument 500 Baht ausgemacht. Als sie ihr Ziel erreichten, forderte der Fahrer von jeder Frau 500 Baht. Die Amerikanerinnen bezahlten die 1.500 Baht, berichteten aber später einem Reiseführer von dem unverschämt hohen Fahrpreis. Die Geschichte bekam Fahrt und wurde in den sozialen Netzwerken gepostet. Der 61-Jahre alte Fahrer, so „Daily News“, war vor dem Shitstorm nach Roi Et im Nordosten des Landes geflohen. Gegenüber der Touristenpolizei und der DLT beteuerte der Mann, es tue ihm leid. Er habe das Geld dringend benötigt. Er soll jetzt wegen eines unterdrückten Kennzeichens und eines veralteten Führerscheins angeklagt werden. Die Bußgelder hierfür belaufen sich auf 2.000 bis 5.000 Baht. Die US-Touristinnen zeigten sich mit dem Ergebnis zufrieden und wollten es dabei belassen, sagt die Polizei.