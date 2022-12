BANGKOK: Am Samstagnachmittag stürmte ein Sondereinsatzkommando der Polizei eine Wohnanlage in Bangkok und verhaftete die Frau des mutmaßlichen Triadenführers Chaiyanat „Tuhao“ Kornchayanant wegen Geldwäsche. Sechs weitere mutmaßliche Komplizen wurden ebenfalls verhaftet.

Tuhaos thailändische Frau, Polizeioberst Wattanaree Kornchayanant, Leiterin der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten der Polizei, und die anderen Verdächtigen werden zwischenzeitlich im Metropolitan Police Bureau unter der Leitung des Chefermittlers, Generalmajor Noppasin Poolsawat, verhört.

Khun Wattanaree ist eine Nichte von Pol General Pracha Promnok, einem ehemaligen Chef der Nationalen Polizei und ehemaligen stellvertretenden Minister unter der Regierung Yingluck Shinawatra.

Die Polizei erklärte, sie plane die Festnahme von 15 weiteren thailändischen und chinesischen Verdächtigen, die in den Fall verwickelt sein sollen.

„Der Hauptverdächtige ist der Enkel von Tuhao, der Berichten zufolge Thailand verlassen hat“, so die Polizei weiter. Tuhao ist ein chinesischer Geschäftsmann, der die thailändische Staatsbürgerschaft erhielt, nachdem er eine hochrangige Polizeibeamtin geheiratet hatte, und von der angenommen wird, dass sie hinter einer chinesischen Triade steht, die mit Drogen und anderen kriminellen Aktivitäten handelt.

Nachdem sich Tuhao am 23. November 2022 gestellt hatte, führte die Polizei zahlreiche Razzien in Bangkok und anderen Provinzen durch, die als Stützpunkte von seinem mutmaßlichen Netzwerk gelten. Dazu gehören 50 Häuser in zwei Luxuswohnsiedlungen in Bangkok, acht Unternehmen in Phuket und eine gemeinnützige Organisation in Chiang Mai.

Außerdem wurden Vermögenswerte im Wert von mehr als 3 Milliarden Baht beschlagnahmt.

Mehr als 100 chinesische Staatsangehörige wurden im Zusammenhang mit dem Fall verhaftet und werden derzeit verhört. Außerdem wurde festgestellt, dass 27 Beamte der Einwanderungspolizei diesen chinesischen Triaden geholfen haben, sich illegal in Thailand aufzuhalten.

Whistleblower Chuvit Kamolvisit, ein ehemaliger Massagesalon-Tycoon und Politiker, hat die von chinesischen Triaden betriebenen Geschäfte aufgedeckt und die Behörden zu einem entschiedenen Vorgehen gedrängt.