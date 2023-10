PATTAYA: Am Mittwochabend (25. Oktober 2023) nahm die Polizei in der Pattaya Walking Street einen türkischen Touristen in Gewahrsam, der sich geweigert hatte, Speiserechnung in einem Lokal zu begleichen. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass der Ausländer im Besitz von Drogen war.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr in der Walking Street in Süd-Pattaya. Berichten zufolge verweigerte er die Begleichung seiner Rechnung in einem nicht näher benannten Restaurant in der Walking Street, woraufhin der Restaurantbetreiber die Polizei alarmierte.

Foto: Pattaya Message

Die Strafverfolgungsbehörden reagierten rasch und führten die Festnahme des Touristen durch. Berichten zufolge zeigte der Verdächtige ein unberechenbares und ungewöhnliches Verhalten, was die Polizei dazu veranlasste, ihn zu durchsuchen. Bei der Durchsuchung des Touristen wurden zwei Tütchen sichergestellt, wovon eines vermutlich Ketamin enthielt, während das andere eine unidentifizierbare Pille enthielt.

Der Festgenommene wurde zur örtlichen Polizeistation von Pattaya gebracht, wo ein Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Der Mann soll ausgesagt haben, dass er die Drogen von einem unbekannten Thailänder vor einer Diskothek in der Walking Street erworben hatte.

Die Beweggründe des jungen Mannes für die Verweigerung der Restaurantrechnung bleiben hingegen ungeklärt.