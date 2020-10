Türkei fordert Solidarität mit Baku von internationaler Gemeinschaft

BAKU: Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat die internationale Gemeinschaft zu Solidarität mit Aserbaidschan im Konflikt um die Region Berg-Karabach aufgerufen. «Armenien und Aserbaidschan auf gleicher Höhe zu halten oder diesen zwei Ländern auf gleiche Weise zu begegnen bedeutet, die Besatzer zu belohnen», sagte Cavusoglu am Dienstag bei einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov in Baku.

Die Türkei steht auf der Seite Aserbaidschans. Armenien sieht dagegen Russland als Schutzmacht. Der seit Jahrzehnten dauernde Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken war vor gut einer Woche eskaliert. Seither kommt es zu den schwersten Gefechten seit Jahren. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld daran.

Bayramov unterstellte Armenien eine «terroristische Mentalität», weil das Land zivile Ziele angreife. Armenien wirft Aserbaidschan im Gegenzug etwa vor, Wohngebiete in der Hauptstadt Stepanakert beschossen zu haben. Auf aserbaidschanischer Seite seien bisher 27 Zivilisten getötet und 143 schwer verletzt worden, sagte Bayramov.

Am Dienstag dauerten die Gefechte an, allerdings zunächst weniger intensiv als in den Tagen zuvor. Die Behörden in der nicht anerkannten Republik Berg-Karabach sprachen von 21 weiteren getöteten Soldaten. Damit sei die Zahl der Opfer in den Reihen der Armee auf 240 gestiegen. Die aserbaidschanische Seite hatte bislang keine Angaben zu getöteten Soldaten in den eigenen Reihen gemacht.

Der Minsker Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) warf Cavusoglu vor, keine Lösungsideen für den Konflikt zu haben. In diesem Format vermitteln Russland, Frankreich und die USA in dem Konflikt.