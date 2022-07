Tsunami-Warnbojen von Position abgetrieben

Von: Björn Jahner | 06.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Experte des Ministeriums für Bodenschätze bestätigte am Mittwoch (6. Juli 2022), dass die Tsunami-Warnbojen nicht kaputt, sondern von ihrer ursprünglichen Position abgetrieben sind.

Netizens hatten das Tsunami-Erkennungssystem heftig kritisiert und behauptet, es könne Thais nicht helfen, nachdem eine Reihe von Erdbeben in der Andamanensee, darunter eines in der Nähe der Nikobaren, gemeldet worden war.

Suwit Kosuwan, ein Experte für die Bewirtschaftung von Bodenschätzen, antwortete darauf, dass die Tsunami-Bojen vor den Erdbeben etwa zwei bis drei Monate lang außer Betrieb waren und nicht schnell ersetzt werden konnten, weil dies „viel Zeit in Anspruch nehmen würde und das Budget begrenzt ist“.

Er sagte auch, dass eine Online-Echtzeitwarnung nicht möglich sei, da die Bojen nicht mehr in Position seien. Bei einer signifikanten Erschütterung des Wasserspiegels würde normalerweise ein Signal an einen Satelliten und an Warntürme gesendet werden.

Das Personal sei zwar nicht in der Lage, Informationen in Echtzeit zu empfangen, könne jedoch die Meldungen aus den Nachbarländern überwachen und eine Warnung senden, sagte er.

Khun Suwit ist sich jedoch sicher, dass das Überwachungs- und Alarmsystem in jedem Gebiet im Falle eines Tsunamis „effizient genug“ sei, da das System und die Ausrüstung gewartet werden und die Menschen Evakuierungen geübt haben.

Der Experte schlug vor, die Situation genau zu beobachten, sagte aber, er sei nicht besorgt, da er glaube, dass der Tsunami nicht annähernd so schwerwiegend sein werde wie der von 2004.

Zuvor hatte die Provinz Phang-nga am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie nach mehreren Erdbeben in der Andamanensee Vorbereitungen für einen Tsunami getroffen hatte.