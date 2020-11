Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.20

PHUKET: Thailands zwei Tsunami-Warnbojen wurden wieder an ihren Standorten im Meer verankert. Eine Boje hatte sich losgelöst und war davongetrieben, von der anderen konnten nur Teile geborgen werden. Sie war aufgebrochen worden. Die Bojen übermitteln Daten in Echtzeit, so dass sie Unterwasserbeben rechtzeitig erkennen können.

30 Experten des Ministeriums für Katastrophenschutz verließen den Tiefseehafen von Phuket, um die Bojen etwa 600 Seemeilen westlich von Phuket zu installieren. Laut Phukets Vizegouverneur Wikom Jakthi ist das Geld, das für das Tsunami-Warnsystem ausgegeben wurde, eine lohnende Investition. Er appellierte an die Bevölkerung, Vertrauen in das Tsunami-Beobachtungs- und Warnsystem zu haben. Über das Warnsystem könnten bei einem Tsunami Menschen rechtzeitig evakuiert werden.