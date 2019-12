Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.19

PHANG-NGA: 15 Jahre nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean am zweiten Weihnachtstag 2004 mit mehr als 230.000 Toten zeugt ein Frachtcontainer auf einer Polizeiwache in Südthailand von Hunderten von Opfern, deren Überreste nie identifiziert wurden.

In dem Container befinden sich persönliche Gegenstände wie Brieftaschen, Dokumente, Elektronik, die alle als Beweis verpackt und etikettiert sind. Die Polizei hofft, eines Tages dazu beitragen zu können, den in der Nähe in Gräbern begrabenen Personen, die nur durch Zahlen gekennzeichnet sind, einen Namen und eine angemessene Ruhestätte zu geben. „Es gibt noch mehr nahe und entfernte Angehörige der Opfer, die hoffen, ihre Angehörigen zu finden", sagte Oberst Khemmarin Hassini, stellvertretender Polizeikommandeur im Bezirk Takua Pa, einem der vom Tsunami am schwersten betroffenen Gebiete, der Nachrichtenagentur Reuters.

Ausgelöst durch ein schweres Erdbeben der Stärke 9,1 tötete der Tsunami mehr als 230.000 Menschen, als Wellen mit einer Höhe von 17,4 Metern auf die Küsten von mehr als einem Dutzend Ländern prallten und einige Gemeinden innerhalb von Sekunden von der Karte wischten. In Thailand, wo mehr als 5.000 Menschen ums Leben kamen, gelang es der Behörde Disaster Victim Identification (DVI) mit Polizei- und Forensikexperten aus 30 Ländern mehr als 3.600 Leichen in weniger als zwei Jahren zu identifizieren. Dies war das größte und erfolgreichste Projekt dieser Art.

Oberst Khemmarin war Teil dieses internationalen Teams, er fügt an, dass 15 Jahre später viele der „Kommunikationskanäle geschlossen wurden“. „Wenn wir entschlossen genug sind und unsere Operationen wieder reaktivieren, könnten meines Erachtens einige der 340 nicht identifizierten Menschen identifiziert werden", sagte er gegenüber Reuters in der Stadt Takua Pa. Der 76-jährige Hin Temna, der im nahe gelegenen Dorf Ban Nam Khem lebt, verlor sieben Familienmitglieder, und seine älteste Tochter wird seit der Katastrophe vermisst. Sie befanden sich unter mehr als 1.500 Menschen aus dem Dorf, die bei der Katastrophe ums Leben kamen.