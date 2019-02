Von: Björn Jahner | 14.02.19

Ein Pärchen schlendert an einem Schild in Patong vorbei, dass auf einen Tsunami-Fluchtweg hinweist. Foto: epa/Barbara Walton

PHUKET: Vizegouverneur Supoj Rotreuang Na Nongkhai hielt am Dienstag ein Treffen mit Beamten der örtlichen Gemeinden der Insel ab, auf dem vereinbart wurde, dass am Donnerstag, 7. März, 10 bis 11 Uhr, eine Tsunami-Evakuierungsübung in Patong durchgeführt wird.

Mit der Übung sollen sowohl Beamte als auch die Bevölkerung das Evakuierungsverfahren erlernen, bevor Ende April oder Mai eine zeitlich noch nicht festgelegte überörtliche Tsunami-Übung vom National Disaster Warning Center (NDWC) durchgeführt wird. Alle beteiligten Beamten wurden angewiesen, am 6. März im Phuket Graceland Resort & Spa in Patong einen Vorbereitungskurs zu absolvieren, in dem sie bezüglich Kommunikation, Versorgung und medizinische Hilfe in einem zu evakuierenden Gebiet ausgebildet werden.