Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.20

PRAG (dpa) - Der Vorsitzende des tschechischen Senats, Jaroslav Kubera, ist im Alter von 72 Jahren gestorben.



Das teilte eine Sprecherin der zweiten Parlamentskammer am Montag mit. Kubera galt als politischer Veteran der neoliberalen Bürgerdemokraten (ODS). Er gehörte dem Senat seit mehr als 20 Jahren an und stand seit November 2018 an seiner Spitze.

Kubera machte sich auch einen Namen als passionierter Verteidiger des Zigarettenrauchens. Das seit 2012 in Tschechien geltende Rauchverbot in Gaststätten und Kneipen kritisierte er einmal als eine Art von «Anti-Nikotin-Terrorismus». Ein anderes Mal sagte er: «Auch Gott raucht, sonst gäbe es keine Bewölkung, es wäre immer klar und wir würden in der Hitze braten.»

Der Senatspräsident gilt in Tschechien formell als höchster Staatsvertreter nach dem Präsidenten. Politisch gewichtiger ist indes die andere Parlamentskammer, das Abgeordnetenhaus.