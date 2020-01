Tschechien unterstützt Frankreich im Sahel

PRAG (dpa) - Tschechien will sich an der Seite Frankreichs am Kampf gegen Islamisten in der Sahelzone beteiligen.



Das entschied das Kabinett am Montag in Prag. Das Parlament muss noch seine Zustimmung geben, was aber als wahrscheinlich gilt. Bis zu 60 Soldaten sollen in den ehemaligen französischen Kolonien Mali, Niger und Tschad an der Militäroperation «Barkhane» teilnehmen. Die Kosten dafür werden mit umgerechnet knapp 24 Millionen Euro veranschlagt.

Tschechien engagiert sich bereits im Rahmen des EU-Einsatzes EUTM bei der Ausbildung der malischen Streitkräfte. Auch deutsche Soldaten sind daran beteiligt. Kräfte der Bundeswehr sind zudem Teil der UN-Truppe Minusma zur Unterstützung des Friedensabkommens.

Der Norden Malis war 2012 vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen gekommen, die dann von französischen Truppen zurückgedrängt wurden. In der afrikanischen Sahelzone sind etliche bewaffnete Gruppen islamistischer Terroristen aktiv.