​Tschechien und Belgien siegen 

Von: Redaktion (dpa) | 28.06.21

BUDAPEST: Der Fußball-Klassiker England gegen Deutschland rückt immer näher. Vor dem EM-Achtelfinale im Wembley-Stadion hat Bundestrainer Löw zwei angeschlagene England-Profis. Belgien wirft Titelverteidiger Portugal aus dem Turnier, Tschechien schaltet die Niederlande aus.

Belgien hat bei der Fußball-Europameisterschaft Titelverteidiger Portugal ausgeschaltet und ist Überraschungssieger Tschechien ins Viertelfinale gefolgt. Der Weltranglistenerste gewann am Sonntagabend vor 11.504 Zuschauern in Sevilla das Achtelfinale gegen das Team um Superstar Cristiano Ronaldo mit 1:0 (1:0). Thorgan Hazard (42.) vom Bundesligisten Borussia Dortmund erzielte den entscheidenden Treffer. Belgien spielt nun am kommenden Freitag in München gegen Italien um den Einzug ins Halbfinale.

Zuvor hatte Außenseiter Tschechien überraschend die Niederlande aus dem Turnier geworfen. Die Mannschaft von Trainer Jaroslav Silhavy setzte sich in Budapest gegen das Oranje-Team mit 2:0 (0:0) durch und steht erstmals seit 2012 im Viertelfinale. Die Tore erzielten Tomas Holes von Slavia Prag (68. Minute) und der Leverkusener Patrik Schick (80.) mit seinem vierten Turniertreffer. Die Tschechen kämpfen nun Samstag in Baku gegen Dänemark um den Einzug ins Halbfinale.

Das niederländische Team von Chefcoach Frank de Boer musste vor 52.834 Zuschauern von der 55. Minute an in Unterzahl spielen: Matthijs De Ligt sah wegen Handspiels die Rote Karte nach Videobeweis.

Vor dem England-Kracher im EM-Achtelfinale muss Bundestrainer Joachim Löw derweil um den Einsatz zweier angeschlagener Profis aus der Premier League bangen. Der erkältete Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan nach einer Schädelprellung haben zwei Tage vor dem Hit im Wembley-Stadion nicht mit der deutschen Fußball-Nationalmanschaft trainiert. Erst am Montagnachmittag startet der DFB-Charterflieger mit der Nationalmannschaft von Nürnberg Richtung London, am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) geht es dann gegen den ewigen Rivalen. Schiedsrichter des Klassikers ist der Niederländer Danny Makkelie.

Das halb volle Wembley-Stadion im EM-Achtelfinale und die angekündigte weitere Zuschauer-Erhöhung für die Halbfinals und das Endspiel werden auch im Kreis der deutschen Spieler mit Skepsis gesehen. «Ich finde es schon grenzwertig», sagte Robin Gosens im «Home Ground» in Herzogenaurach. Während für das erste Achtelfinale in London zwischen Italien und Österreich (2:1 n.V.) am Samstag 21.500 Besucher zugelassen waren, dürfen beim Klassiker England gegen Deutschland am Dienstag 45.000 Fans in die insgesamt 90.000 Zuschauer fassende Arena. Ab Halbfinale hat der europäische Fußballverband UEFA die Kapazität dann auf 60.000 Fans festgesetzt.

Der WM-Zweite Kroatien hat vor dem K.o.-Spiel am Montag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Kopenhagen gegen Spanien einen herben Ausfall zu verzeichnen: Der frühere Bundesliga-Spieler Ivan Perisic hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er ist nach Verbandsangaben sofort von seinen Teamkollegen isoliert worden und hat sich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Alle anderen Mitglieder des kroatischen EM-Kaders sowie Trainer und Betreuer seien negativ getestet worden.