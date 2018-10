Tscheche mit sechs Jahren Overstay

KOH TAO: Ein Tscheche ist auf der Koh Tao mit einem Overstay von über 2.000 Tagen oder sechs Jahren festgenommen worden.

Die Polizei sagte, sie hätte einen anonymen Hinweis erhalten, dass der 47-Jährige sechs Jahre auf Koh Tao gelebt habe, ohne das Land zu verlassen. Er wurde im Sai Review Resort festgesetzt, in dem er mit seiner thailändischen Freundin in einem Hotelzimmer wohnte. Der Tscheche überzog sein Touristenvisum um 2.266 Tage, nachdem es am 2. Juli 2012 abgelaufen war. Er wird jetzt in sein Heimatland abgeschoben. Der tschechische Staatsbürger wurde auf die schwarze Liste gesetzt und darf zehn Jahre lang nicht nach Thailand einreisen. Polizei-Captain Ampai Meemattu sagte, der Ausländer werde nicht mehr als 20.000 Baht Strafe bekommen.